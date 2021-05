Xiaomi-Aktie: Und die Welt sah anders aus…!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

2,72 Euro – so lautete der Kurs der Xiaomi-Aktie in der Spitze am vorvergangenen Freitag. Vor dem Wochenende schlossen die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns wieder genau bei dieser Kursmarke. Hat sich bei Xiaomi also gar nichts getan in den vergangenen sieben Tagen? Das kann man so nicht sagen. Aber offensichtlich halten sich die Hoffnungen und die Befürchtungen bei diesem Wert die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung