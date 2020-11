Xiaomi Aktie: Unaufhaltsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi ist nunmehr unaufhaltsam. Die US-Wahl hat den letzten Bremspunkt aufgelöst – Joe Biden muss nach seinen bisherigen Positionen die Öffnung der USA dem China-Handel gegenüber vorantreiben. Dies wiederum wird auch Xiaomi nutzen.

Im Vergleich zu Apple ist Xiaomi in Sachen Marktkapitalisierung, Verbreitung, Umsatz und Bekanntheit weit abgeschlagen. Dennoch: In Riesenschritten drängen etwa die 5G-Produkte von Xiaomi jetzt auch in die Kaufhäuser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



