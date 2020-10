Xiaomi-Aktie: Der Überraschungshammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Xiaomi-Aktie ist ein ziemlich unberechenbarer Titel, der in den vergangen Monaten unzählige Höhen und Tiefen durchschritt. Was der Kurs gestern jedoch veranstaltete, überraschte selbst Börsenprofis gewaltig: Zwischenzeitlich kletterte das Xiaomi-Wertpapier an der Frankfurter Börse satte zehn Prozent nach oben und kratze dabei sogar an der 2,50-Euro-Marke. Den Handelstag beendete der Titel immerhin mit über 5 Prozent im Plus. Die Ursache ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung