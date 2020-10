Xiaomi Aktie: Überraschung am Morgen!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi schien bereits auf dem Weg zu alten Höchstständen. Am Handelsplatz Frankfurt waren diese Anfang September bei einem Aktienkurs von 2,94 Euro erreicht. Und in der Tat hatten die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns zuletzt wieder ordentlich Boden gut gemacht, waren von ihrem Tief bei 2,28 Euro am Montag auf bis zu 2,42 Euro am Mittwoch zum Handelsschluss nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung