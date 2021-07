Xiaomi-Aktie: Über die Grenzen hinaus!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi war, wie im Prinzip alle Tech-Aktien aus China, zuletzt gehörig unter Druck geraten. Auch am Donnerstag zeigte die Kurskurve noch nach unten, allerdings etwas weniger als etwa bei Alibaba oder BYD. Gut ein weiteres Prozent betrug der Abschlag bei den Papieren des Technologie-Konzerns letztlich, 2,77 Euro standen in Frankfurt zu Buche. Dass Xiaomi am Freitag vorbörslich bereits ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung