Xiaomi Aktie: UNFASSBAR!

Es ist und bleibt erstaunlich, wie sehr sich Xiaomi derzeit durch die Handelssitzungen quälen muss. Noch vor wenigen Handelstagen sah es so aus, als würde die Aktie sich nun endgültig in der nächsten Stufe des Aufwärtstrends wiederfinden. Nun gibt es erneut Zweifel. Der Wert hat am Montag zum Handelsauftakt einen Abschlag in Höhe von knapp 3 % hinnehmen müssen. Dennoch gilt: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



