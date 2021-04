Xiaomi-Aktie: Tesla und VW aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

10 Milliarden US-Dollar will der Gründer und Chef von Xiaomi, Lei Jun, in die neue Geschäftssparte von Xiaomi investieren: Die Herstellung von E-Autos. Experten sehen hier schon den kommenden Konkurrenten für Tesla und VW. Immerhin will Xiaomi nichts geringeres, als autonom fahrende E-Autos für den Massenmarkt herzustellen.

Wie sind nun die Aussichten für Xiaomi, den Worten auch Taten folgen zu lassen? Denn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung