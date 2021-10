Xiaomi-Aktie: Tatsächlich ganz vorne!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi bleibt weiter unter Druck: Auch am Montag verloren die die Papiere des Technologie-Konzerns weiter, gingen letztlich bei nur noch 2,25 Euro aus dem Handel in Frankfurt. Das Monatsminus bei der Xiaomi-Aktie beläuft sich damit auf rund 17 Prozent, sieht sich das chinesische Unternehmen aktuell doch massiven Vorwürfen ausgesetzt, Zensurfunktion in seine Geräte einzubauen. Doch Xiaomi verbaut ja ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung