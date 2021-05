Xiaomi-Aktie: Tag der Wahrheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi ist recht ordentlich in diese verkürzte Börsenwoche gestartet: Um gut zwei Prozent verbesserten sich die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns am Dienstag in Frankfurt, notierten zum Handelsschluss bei 2,92 Euro. Damit hat die Xiaomi-Aktie den Schwung vom Ende der Vorwoche mitgenommen, notiert auf Monatssicht immerhin wieder mit gut vier Prozent im Plus. Wie nachhaltig dieser Aufwärtstrend sein wird, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung