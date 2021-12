Xiaomi-Aktie: In den Startlöchern!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi kam die letzten Handelstage nicht so recht voran. Die Papiere des chinesischen Technologiekonzerns pendelten um die Marke von zwei Euro, beendeten den Handel in Frankfurt am Montag sogar darunter bei 1,99 Euro. Doch am Dienstagvormittag kam plötzlich neues Leben in die Xiaomi-Aktie: Auf bis zu 2,10 Euro zogen die Papiere an, ein Plus von rund vier Prozent. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



