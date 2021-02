Xiaomi-Aktie: Starke Zugewinne!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Über 7,7% konnte die Xiaomi-Aktie am letzten Handelstag vor dem Wochenende zulegen. Damit scheint sie sich langsam wieder aus dem zwischenzeitlichen Absturz vom Anfang des Monats zu befreien. Damals war der Anteil bis auf 2,88€ gesunken. Mittlerweile hat man dagegen erneut die Marke von 3,50€ fest im Blick. Mit der jetzigen Entwicklung knüpfen die Chinesen an einen übergeordnet positiven Trend an, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung