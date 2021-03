Xiaomi-Aktie: Starke Strategie – und jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Mal rauf – mal runter. Die Xiaomi-Aktie konnte sich in der vergangenen Handelswoche nicht so recht entscheiden. Doch immerhin setzte zum Börsenschluss am Freitag eine leichte Erholung ein. Der Wert präsentiert sich somit weiter stabil.

Einerseits ist diese Stabilität aus Sicht der Chartanalyse verständlich. Wurden doch gerade in den letzten Handelstagen doch einige Unterstützungslinien bislang erfolgreich getestet. Andererseits hat sich der Gründer ...



