Xiaomi-Aktie: Stark gefragt!

Aufgrund des harten Vorgehens der chinesischen Regierung gegen inländische Technologieunternehmen ist die Aktie des Smartphone-Herstellers in den letzten zwölf Monaten stark unter Druck geraten. Über einen Zeitraum von 12 Monaten ist die Aktie um über 50 Prozent gefallen. In der letzten Handelswoche setzte jedoch eine Erholungsbewegung ein, als die Führung in Peking andeutete, dass sie Maßnahmen zur Stützung des heimischen Aktienmarktes einleiten



