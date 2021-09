Xiaomi-Aktie: Die Spannung steigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Nein, das war kein erfolgreicher Start in die neue Börsenwoche für Xiaomi. Gleich in den ersten Handelsminuten in Frankfurt fiel die Aktie des chinesischen Technologiekonzerns um mehr als zwei Prozent wieder unter die Marke von 2,70 Euro. Noch befindet sich die Xiaomi-Aktie auf Wochensicht damit leicht im Plus, das Monatsminus beläuft sich allerdings auf rund fünf Prozent. Ob sich die Stimmung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung