Xiaomi-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Das neue Xiaomi 12 Pro war bisher nur in China verfügbar. Jetzt wird es allerdings in der globalen Version vorgestellt. Das Handy verfügt über Spezifikation, mit denen es sich nicht vor der Konkurrenz verstecken muss, so nextpit.de. Insgesamt sind das natürlich gute Neuigkeiten, welche auch den Aktienkurs neu beleben könnten. In diesem Artikel soll nun aber geklärt werden, ob es sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung