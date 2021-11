Xiaomi-Aktie: So war es nicht gedacht!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Apple, Samsung und Co heißen die Branchengiganten. Der größte Handyhersteller der Welt war über einige Monate allerdings das weniger bekannte Xiaomi. Dieser Name dürfte vor allem hierzulande noch nicht jedem ein Begriff sein. Der Siegeszug des Unternehmens ist dennoch bemerkenswert. Vom scheinbar harmlosen Mitstreiter zu einem globalen Konzern und das in kurzer Zeit. Erfolg made by China.

