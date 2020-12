Xiaomi Aktie: So sieht es hier aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Liebe Leser,

letzte Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um Xiaomi bestellt ist. Hier ihr Fazit:

Der Stand! Es wird spannend bei Xiaomi, denn die Präsentation der neuen Flaggschiff-Reihe MI 11 steht unmittelbar bevor. Die Entwicklung! Am Montag, den 28. Dezember, will Xiaomi das neue Mi 11 auf einem Release-Event in China enthüllen. Das High-End-Smartphone soll mit dem neuen SoC Snapdragon 888-Prozessor von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!