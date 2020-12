Xiaomi-Aktie: Das Smartphone der Superlative?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Vorstellung und Veröffentlichung des neuen Xiaomi-Flaggschiffs in Form des Mi 11 dürfte nicht mehr allzu weit entfernt sein. Im Vorfeld kocht es bereits gewaltig in der Gerüchteküche. Glaubt man den Meldungen in den sozialen Medien, wird das neue Gerät es in sich haben.

Es soll unter anderem in den Bereichen Kamera und Leistung neue Maßstäbe setzen und mit so manch anderem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung