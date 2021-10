Xiaomi-Aktie: Das Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi hat den Investoren in den vergangenen Wochen wenig Freude bereitet. In einem Monat war es um gut 18 % abwärts gegangen. Nun gelang ein starkes Signal. Der Wert konnte auch am Dienstag einen Aufschlag erzielen und legte immerhin gleich 4 % zu. Noch ist daraus kein endgültiger Befreiungsschlag geworden. Dennoch sind die Vorzeichen gut.

Billiger als Apple

