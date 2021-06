Xiaomi-Aktie: Sie sind allen voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Am 11. Mai notierte die Aktie von Xiaomi bei 2,51 Euro. Das ist kaum mehr als drei Wochen her – und wirkt doch wie aus einer anderen Welt. Seitdem haben die Papiere des chinesischen Smartphone-Herstellers massiv zugelegt. Am Donnerstag im frühen Handel verbesserte sich die Xiaomi-Aktie um weitere knapp drei Prozent auf jetzt 3,15 Euro, das Plus seit dem jüngsten Tief ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



