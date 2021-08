Xiaomi-Aktie: Sie setzen neue Maßstäbe!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Der Start in den neuen Börsenmonat ist für Xiaomi einigermaßen erfolgreich verlaufen: Ein Schlusskurs von 2,80 Euro in Frankfurt bedeutete am Montag immerhin ein Aufschlag von knapp einem Prozent. Damit sind die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns im Wochenvergleich zwar ebenfalls im Plus. Auf den Monat betrachtet notiert die Xiaomi-Aktie allerdings noch immer im Minus, wurden Anfang Juli doch 2,90 Euro aufgerufen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



