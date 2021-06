Xiaomi-Aktie: Sie lassen einfach nicht nach!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Das war erneut ein recht müder Start für Xiaomi an der Börse: Bereits in der Vorwoche gelang es den Papieren des chinesischen Smartphone-Herstellers nicht, die Marke von 3 Euro nachhaltig zu überwinden. Kurze Ausbruchsversuche nach oben, wurden stets wieder nach unten korrigiert. Am Montag war bei einem Plus von knapp einem Prozent und genau 3,00 Euro bei der Xiaomi-Aktie nun wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



