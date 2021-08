Xiaomi-Aktie: Sie kommt nicht in die Gänge!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

So richtig kommt die Xiaomi-Aktie nicht in die Gänge. Sie schlägt immer wieder an den massiven Widerstandsbereich um ca. 3,10 EUR an. Zuletzt kam es abermals zu einem Abprallen und zum Unterschreiten des Bündels aus GDs. Damit bleibt die Lage unentspannt.

Trendindikation ist eingetrübt

Es ist für Xiaomi absolut entscheidend die Trendindikatoren zurückzuerobern und dann endlich den Widerstandsbereich von 3,10 EUR aufzubrechen.



