Xiaomi-Aktie: Sie befürchten einen Einbruch!

Seit Tagen bereits befindet sich die Aktie von Xiaomi unter Druck: Zwar konnten sich die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns am Freitag in Frankfurt minimal um einen Cent auf 2,67 Euro verbessern. Das waren jedoch noch immer fast sechs Prozent weniger als die 2,83 Euro zum Wochenstart. Was setzt der Xiaomi-Aktie derzeit so zu? Laut Medienberichten könnte der zuletzt enorme Absatzzuwachs bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



