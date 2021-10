Xiaomi-Aktie: Setzt sich die Krone auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Samsung ist überholt worden. Xiaomi konnte im dritten Quartal 2021 die führende Marke im 5G-Smartphone-Bereich werden – in Mittel- und Osteuropa. So die Nachrichtenagentur MT Newswires.

Laut dem Forschungsunternehmen Strategy Analytics konnte Xiaomi in diesem Bereich der 5G-Smartphones einen Anteil von 41,8 Prozent in der Region erreichen – ein Plus von 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Vor allem die fehlende Konkurrenz von ...



