Xiaomi-Aktie: Sensation auf Sensation!

Nach ihrem bösen Absturz von 3,39 Euro noch vor knapp drei Wochen, hat sich die Aktie von Xiaomi wieder stabilisiert. Bei einem Kurs von 2,35 Euro an diesem Dienstag fanden die Papiere des chinesischen Smartphone-Herstellers ihren Boden. Leicht verbessert notiert Xiaomi am Donnerstagvormittag bei rund 2,40 Euro. Ob die Aktie in naher Zukunft wieder die alten Kursregionen erreichen wird? Unklar. Dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



