Xiaomi Aktie: Sensation!

Xiaomi ist am Montag zum Auftakt der neuen Woche noch einmal massiv aufwärts gesprungen. Die Aktie des chinesischen Technologie-Unternehmens setzt fort, was sich seit einigen Wochen abgezeichnet hat: Eine Sensation. Aktuell ging es auf Basis der Notierungen in Deutschland um weitere mehr als 2 % nach oben. Der Wert nähert sich der Marke von 3 Euro.



