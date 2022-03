Xiaomi-Aktie: Der Sell off geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Xiaomi-Aktie setzt ihre Talfahrt unvermindert fort. In einem schwachen Marktumfeld sackten die Notierungen am Freitag an der Heimatbörse in Hongkong um weitere 5,16 Prozent ab und erreichten ein neues 20-Monats-Tief bei 13,70 Hongkong-Dollar (HKD). Knapp oberhalb des 78,6 %-Fibonacci-Retracements bei 14,46 HKD hatte es zuletzt leichte Stabilisierungsversuche gegeben, die durch den kräftigen Rücksetzer vom Freitag zunichte gemacht wurden.

