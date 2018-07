Xiaomi-Aktie: Schwacher Start an der Börse!

Das hatte sich das Management des chinesischen Smartphoneherstellers Xiaomi wohl anders vorgestellt. Der Börsengang war ein absoluter Flop und lag deutlich unter den hohen Erwartungen. Im Vorfeld wurde der IPO sogar mit dem von Alibaba verglichen. Doch es kam dann alles anders, die Aktie verlor gleich nach Handelsstart an der Börse in Hong Kong rund 3 Prozent an Wert.

Ein Beitrag von Johannes Weber.