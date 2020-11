Xiaomi Aktie: Schlichtweg eine Wucht!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Seit ihrem Rückfall auf einen Kurs von nur noch 2,43 Euro am vergangenen Mittwoch auf der Handelsplattform Tradegate, kämpfte sich die Aktie von Xiaomi wieder ganz ordentlich zurück. Am Montag zum Handelsschluss standen bereits 2,74 Euro auf dem Kurszettel des chinesischen Technologie-Konzerns, doch der Dienstag verlief für Anleger bislang enttäuschend: Am Nachmittag stand bei der Xiaomi-Aktie ein Minus von mehr als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung