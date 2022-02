Xiaomi-Aktie: Robo-Dog kommt nach Deutschland!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Der Konzern hat erst vor Kurzem mit seinem CyberDog einen futuristischen Roboter präsentiert. Jetzt kommt der Robo-Dog auch zu uns nach Deutschland. Der Hund soll eine Plattform für Softwareentwickler weltweit bieten. Am morgigen Samstag können Fans des Robo-Hundes diesen live in einigen Stores von Xiaomi in Deutschland bewundern. In Köln und Düsseldorf beispielsweise soll der Robo-Dog von 16.30 Uhr bis 20 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



