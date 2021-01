Xiaomi-Aktie: Der Rekordjäger!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi bricht derzeit Rekorde am laufenden Band. Verantwortlich dafür ist das erst vor wenigen Tagen neue Flaggschiff Mi 11. Nicht nur schaffte das Smartphone es, sich in nur fünf Minuten nach Verkaufsstart mehr als 350.000 Mal zu verkaufen. Auch bei der Technik setzt es in vielerlei Bereichen neue Bestmarken.

Möglich macht das unter anderem der neue Qualcomm-Chip Snapdragon 888, der erst im ...



