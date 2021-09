Xiaomi-Aktie: Prompte Reaktion!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

2,60 Euro, so lautete der Schlusskurs der Aktie von Xiaomi noch am vergangenen Mittwoch. Seitdem sind die Papiere des Technologiekonzerns mächtig unter Druck geraten. Auf bis zu 2,33 Euro war die Xiaomi-Aktie am Montag zurückgefallen, bevor sie sich wieder etwas fing. Der Dienstag startete mit einem weiteren Plus von zwei Prozent auf wieder 2,43 Euro. Der Hintergrund: Die Skepsis der Anleger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



