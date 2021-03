Xiaomi-Aktie: Positive Bilanzzahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

In den letzten Monaten dominierte die Kursbewegungen ein Thema ganz fern operativer Natur. Die US-Administration unter Donald Trump hatte die Aktie auf eine sogenannte Blacklist gesetzt, was wiederum ein US-Investitionsverbot nach sich zog. Dies bedeutete konkret, dass US-Amerikanische Investoren nicht mehr in die Aktie des chinesischen Elektronik-Herstellers investieren durften. Nachdem dieser Entscheid nun jedoch von einem Gericht stark angezweifelt und vorerst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung