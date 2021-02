Xiaomi Aktie: Phönix aus der Asche!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi steht vor einer extrem spannende Woche: Noch am Donnerstag waren die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns zeitweilig mehr als fünf Prozent auf unter die Marke von 3 Euro fallen. Doch am Freitag stieg die Xiaomi-Aktie wie Phönix aus der Asche empor, stieg am Handelsplatz Stuttgart auf zeitweise 3,40 Euro, um letztlich bei 3,27 Euro aus dem Handel zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



