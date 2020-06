Xiaomi Aktie: Eine besipiellose Entwicklung!

Seit gut einer Woche ist die Aktie von Xiaomi ein wenig aus dem Tritt geraten: Die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns pendeln nach wochenlangem Aufstieg seitdem etwas lustlos zwischen 1,45 und 1,50 Euro. Am Handelsplatz Stuttgart hat sich das am Mittwoch im frühen Handel erstmals geändert: Die Xiaomi-Aktie notierte kurzzeitig bei immerhin 1,51 Euro. Dass der Smartphone-Hersteller gerade in Europa derzeit eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



