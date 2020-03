Xiaomi Aktie: Online-Store eröffnet!

Am Freitag hat Xiaomi offiziell seinen eigenen Online-Store in Deutschland eröffnet. Dass dieser Termin auf den gleichen Tag wie der Release des Samsung Galaxy S20 fällt, dürfte kein bloßer Zufall sein. Xiaomi will die Kunden zur Neueröffnung mit Rabatten ködern. Aktuell erhalten alle Kunden einen Rabatt in Höhe von 20 Euro, sodass die ohnehin schon vergleichsweise günstigen Smartphones noch billiger erhältlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung