Xiaomi Aktie: Öfter mal was Neues!

In Sachen Produktinnovationen scheint Xiaomi derzeit ordentlich Gas zu geben. Vor wenigen Tagen geisterte ein neues Patent des chinesischen Unternehmens durchs Netz, welches eine neue Art von Speicherkarte zeigt. Diese vereint in sich die Funktion einer klassischen SD-Karte und einer SIM-Karte mit Unterstützung für 5G-Konnektivität. Realisiert wird das Ganze über separate Schaltungen an je einer Seite des Geräts.

