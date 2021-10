Xiaomi-Aktie: Nur ein Strohfeuer oder doch mehr?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Xiaomi-Aktie hat in den letzten Tagen von der allgemeinen Erholung chinesischer Aktien profitiert. Der Hongkonger Hang Seng Index verbesserte sich in der letzten Woche um mehr als 5 Prozent und bot so den in Schieflage geratenen Einzeltiteln einen wichtigen Auffangschutz. Hiervon konnte auch die Xiaomi-Aktie profitieren. Sie war in der vergangenen Woche auf ein 12-Monats-Tief bei 19,85 Hongkong-Dollar (HKD) gesunken, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung