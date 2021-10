Xiaomi-Aktie: Noch keine Entwarnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Woche begann gut für Xiaomi an der Börse: Auf bis zu 2,43 Euro kletterten die Papiere des chinesischen Smartphone-Herstellers am Montag in Frankfurt. Mittlerweile notieren sie allerdings wieder etwas tiefer, was im Wochenvergleich für die Xiaomi-Aktie allerdings noch immer ein Plus von knapp fünf Prozent bedeutet. Das ist durchaus bemerkenswert, lasten auf dem Unternehmen doch weiterhin schwerwiegende Vorwürfe, die bislang ...



