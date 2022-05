Xiaomi-Aktie: Noch immer eine Wucht!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi ist mit einem Aufschlag von 1,4 Prozent auf 1,35 Euro in den Handel am Montag gestartet. Damit stabilisieren sich die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns wieder etwas, nachdem sie am Freitag zeitweilig bis auf 1,30 Euro zurückgefallen waren. Ende April hatten sie diese Marke sogar kurzzeitig unterschritten. Dennoch beläuft sich das Monatsminus bei der Xiaomi-Aktie weiterhin auf… Hier weiterlesen