Xiaomi-Aktie: Nicht kleckern, klotzen!

Am Montag stellte Xiaomi endlich sein neuestes Flaggschiff in Form des Mi 11 Ultra an, über das im Vorfeld schon viel gemunkelt wurde. Letztlich handelt es sich um mehr oder weniger genau das, was die meisten erwartet haben dürften. Das Smartphone setzt auf den gleichen schnellen Snapdragon-888-Chip, setzt aber in mehrfacher Hinsicht nochmal einen drauf.

Besonders viel Aufmerksamkeit widmete der chinesische Tech-Konzern



