Xiaomi Aktie: Nicht jeder ist begeistert!

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Die Aktie von Xiaomi kannte bis zum Montag nur einen Weg: den nach oben! 3,17 Euro standen in Frankfurt zwischenzeitlich auf dem Kurszettel, ein neues Allzeithoch für die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns. Bereits am Dienstag allerdings wurden die Anleger vorsichtiger, der Kurs der Xiaomi-Aktie ging auf 3,04 Euro bis zum Handelsschluss zurück. Am Mittwoch folgte nun ein kleiner Absturz um sechs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung