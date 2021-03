Xiaomi-Aktie: Nicht die Geduld verlieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Hier muss sich endlich mal wieder etwas in die andere Richtung tun. Ansonsten werden wohl noch mehr Anleger ihr Geld aus dem Internetunternehmen ziehen. Diese Handlung wäre angesichts der schrecklichen Performance allerdings gut begründet. Seit Monaten verliert Xiaomi an der Börse nämlich konstant an Wert. Inzwischen belaufen sich die Einbußen auf knapp ein Drittel des ehemaligen Höchststandes, der ziemlich genau zum Ende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!