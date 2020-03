Xiaomi Aktie: Neuer Termin steht!

Die Absage des MWC in Barcelona verhinderte die Vorstellung neuer Produkte von Xiaomi zu diesem Anlass. Allerdings lässt der Hersteller es sich natürlich nicht nehmen, seine Neuheiten der Öffentlichkeit zu präsentieren. Mittlerweile steht auch schon ein neuer Termin fest. Am 27. März werden wir neue Informationen zu Mi 10 und Co. Erhalten. Es wird sich dabei um eine reine Online-Präsentation handeln.

