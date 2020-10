Xiaomi Aktie: Neuer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi wird in diesen Tagen oftmals mit dem US-Kultunternehmen Apple in Beziehung gesetzt. Nun kam es in der Verbindung der beiden Hype-Werte dazu, dass ein neuer Hammer die Runde macht. Apple wird am 13. Oktober seine Keynote abhalten. Die Analysten gehen inzwischen fest davon aus, hier würde es zur Präsentation des neuen oder nächsten iPhone 12 kommen. Noch besser: Auch ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung