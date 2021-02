Xiaomi-Aktie: Neue Gerüchte sorgen für Spannung!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Einen höchst erfreulichen Wochenabschluss dürfte die Besitzer der Xiaomi-Aktie freuen. Um 7,89 Prozent kletterte der Kurs am Freitag nach oben. Nicht nur die Präsentation eines neuen Flaggschiff-Smartphones hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt. Schon bald, so die Spekulationen, könnte Xiaomi zu einem Konkurrenten für Tesla werden und selbst in die E-Mobilität einsteigen.

Neue Konzern-Strategie?

