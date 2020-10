Xiaomi Aktie: Neue Ansage an die Konkurrenz!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi ist schon wieder so weit und präsentiert drei neue Smartphones, die alle auf dem Android Betriebssystem basieren. Damit stieß das Unternehmen eine Welle der Euphorie in den Medien an, denn besonders das Xiaomi Mi 10T weiß zu überzeugen. Es unterstützt in jeder Ausführung das 5G-Netz, besitzt den Snapdragon 865 und einen enorm leistungsfähigen 5.000 mAh Akku. Gepaart mit einer extrem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung