Xiaomi-Aktie: Nägel mit Köpfen!

Die Aktie von Xiaomi, zuletzt ganz leicht im Aufwind, musste zum Handelsstart am Freitag in Frankfurt wieder den nächsten kleinen Dämpfer hinnehmen. Die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns gaben am Vormittag knapp ein Prozent ab auf wieder 2,75 Euro. Zum Tagestief von 2,68 Euro vom vergangenen Freitag, bedeutete das immerhin ein Plus von gut 2,5 Prozent. Dennoch: Dass der als Smartphone-Herstellers bekannte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



