Xiaomi Aktie: Nächste Stufe!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi ist in den vergangenen Tagen etwas stabiler geworden. Am Freitag ging es für das Papier des chinesischen Smartphone-Spezialisten zwar noch einmal nach unten. Dennoch stehen die Vorzeichen derzeit gut: Die Aktie ist vielfach nach unten gestützt worden, sodass der Aufwärtstrend insgesamt mehr Dynamik und Sicherheit bringt. Es wäre nicht überraschend, wenn schon am Montag / Dienstag zum Handelsbeginn der nächste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung